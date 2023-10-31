«Громада дуже налякана». Єврейське населення в Дагестані

Ввечері 29 жовтня до тисячі людей увірвалися до аеропорту в російському місті Махачкала через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомлялось, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більш ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали.

У МЗС РФ заявили, що у здійсненні заворушень «безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який у свою чергу діяв руками запеклих русофобів, що осіли там». Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушеннями в аеропорту Махачкали нібито «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами».

У Міністерстві закордонних справ звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову».