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«Громада дуже налякана». Єврейське населення в Дагестані

Шокуючі кадри, коли натовп вривається в аеропорт Махачкали у пошуках щойно прибулих людей з Ізраїлю, привернули увагу до маленької єврейської громади в Дагестані, яка вже пережила кілька попередніх спалахів насильства.

Ввечері 29 жовтня до тисячі людей увірвалися до аеропорту в російському місті Махачкала через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомлялось, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більш ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали.

У МЗС РФ заявили, що у здійсненні заворушень «безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який у свою чергу діяв руками запеклих русофобів, що осіли там». Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушеннями в аеропорту Махачкали нібито «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами».

У Міністерстві закордонних справ звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову».

Такою була картина в аеропорту Махачкали &laquo;Уйташ&raquo; 30 жовтня після того, як його штурмував натовп чоловіків, які шукали євреїв серед пасажирів рейсу, який прибув з Ізраїлю 29 жовтня &nbsp;
1 Такою була картина в аеропорту Махачкали «Уйташ» 30 жовтня після того, як його штурмував натовп чоловіків, які шукали євреїв серед пасажирів рейсу, який прибув з Ізраїлю 29 жовтня
 
Євреї моляться в синагозі Дербенту в квітні 2023 року. Представники єврейського населення Дагестану кажуть, що зараз вони бояться за свої життя. Свіжі знімки громади &ndash; нині явище рідкісне, але у квітні 2023 року російський фотограф Дмитро Єрмаков зробив великий фоторепортаж про євреїв Дербенту, міста в Дагестані, де проживає більша частина цієї меншини. Наступні фотографії були зроблені під час цієї подорожі &nbsp;
2 Євреї моляться в синагозі Дербенту в квітні 2023 року.

Представники єврейського населення Дагестану кажуть, що зараз вони бояться за свої життя. Свіжі знімки громади – нині явище рідкісне, але у квітні 2023 року російський фотограф Дмитро Єрмаков зробив великий фоторепортаж про євреїв Дербенту, міста в Дагестані, де проживає більша частина цієї меншини. Наступні фотографії були зроблені під час цієї подорожі
 
Дербентська фортеця в Дагестані Дата прибуття перших євреїв на територію сучасного Дагестану достеменно невідома, але до 17 століття єврейське населення було достатньо сформованим, щоб німецький мандрівник міг зауважити, що &laquo;в місті Дербенті немає християн, як пишуть деякі письменники; тут живуть лише [мусульмани] та євреї....&raquo;
3 Дербентська фортеця в Дагестані

Дата прибуття перших євреїв на територію сучасного Дагестану достеменно невідома, але до 17 століття єврейське населення було достатньо сформованим, щоб німецький мандрівник міг зауважити, що «в місті Дербенті немає християн, як пишуть деякі письменники; тут живуть лише [мусульмани] та євреї....»
Синагога Келе-Нумаз у Дербенті в травні 2023 року До більшовицької революції в місті було 11 синагог. Сьогодні залишилася лише ця &nbsp;
4 Синагога Келе-Нумаз у Дербенті в травні 2023 року

До більшовицької революції в місті було 11 синагог. Сьогодні залишилася лише ця
 
Діти відвідують єврейський дитячий садок у приміщенні синагоги в Дербенті у квітні 2023 року. Впродовж останніх років існування Радянського Союзу євреї почали масово емігрувати з Дагестану та інших регіонів Північного Кавказу
5 Діти відвідують єврейський дитячий садок у приміщенні синагоги в Дербенті у квітні 2023 року.

Впродовж останніх років існування Радянського Союзу євреї почали масово емігрувати з Дагестану та інших регіонів Північного Кавказу
Давид Абромавич, доглядач єврейського кладовища в Дербенті. Коли почав розпадатися СРСР і спалахнули війни на Кавказі, відтік євреїв з північнокавказького регіону Росії продовжився, а викрадення євреїв ісламськими бойовиками набули масового характеру. &nbsp;
6 Давид Абромавич, доглядач єврейського кладовища в Дербенті.

Коли почав розпадатися СРСР і спалахнули війни на Кавказі, відтік євреїв з північнокавказького регіону Росії продовжився, а викрадення євреїв ісламськими бойовиками набули масового характеру.

 
Овадія Ісаков позує зі своїм сином. За словами Овадії Ісакова, головного рабина Дербенту, євреїв у Дагестані сьогодні &ndash; близько &laquo;300-400 сімей&raquo;. Дагестан є домівкою для переважно мусульманського населення, яке становить близько 3,2 мільйона осіб
7 Овадія Ісаков позує зі своїм сином.

За словами Овадії Ісакова, головного рабина Дербенту, євреїв у Дагестані сьогодні – близько «300-400 сімей». Дагестан є домівкою для переважно мусульманського населення, яке становить близько 3,2 мільйона осіб
Релігійна книга в синагозі Дербенту Події 29 жовтня &ndash; не перший випадок за останні роки, коли єврейське населення стає мішенню для нападів. У 2012 році біля синагоги Дербенту спрацював вибуховий пристрій, а в 2013 році рабин Ісаков отримав кулю в груди під час замаху &nbsp;
8 Релігійна книга в синагозі Дербенту

Події 29 жовтня – не перший випадок за останні роки, коли єврейське населення стає мішенню для нападів. У 2012 році біля синагоги Дербенту спрацював вибуховий пристрій, а в 2013 році рабин Ісаков отримав кулю в груди під час замаху


 
Чоловік піднімається на пагорб з видом на Дербент. Після подій в аеропорту 29 жовтня рабин Ісаков сказав місцевому ЗМІ: &laquo;Ситуація в Дагестані дуже складна, громада дуже налякана&raquo;, і додав: &laquo;Незрозуміло, куди бігти&raquo;.
9 Чоловік піднімається на пагорб з видом на Дербент.

Після подій в аеропорту 29 жовтня рабин Ісаков сказав місцевому ЗМІ: «Ситуація в Дагестані дуже складна, громада дуже налякана», і додав: «Незрозуміло, куди бігти».

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