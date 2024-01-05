Холдинг російських олігархів Фрідмана й Авена подав позов на мільярд доларів проти України

Зареєстрована у Люксембурзі компанія ABH Holdings SA, пов’язана зі структурами Альфа-Банку, подала судовий позов проти України. Компанія вимагає відшкодувати їй збитки від націоналізації українських підрозділів Альфа-Банку. Суму збитків вона оцінює у понад мільярд доларів.

Позов подано до Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів, який входить до групи організацій Світового банку. У заяві компанії сказано, що українська влада незаконно відібрала банк у власників і примусово націоналізувала його, «поєднуючи методи корпоративного рейдерства і одержуючи прибуток з війни».

Крім того, ABH Holdings стверджує, що Україна розгорнула закулісну компанію з дискредитації її головних акціонерів, висуває проти них неправдиві звинувачення і використовує методи «чорного PR».

Українська влада поки що не коментувала позов.

Головними акціонерами ABH Holdings є співзасновники російської фінансової «Альфа Груп» Михайло Фрідман і Петро Авен. Українське відділення Альфа-Банку після початку повномасштабної війни Росії в Україні було перейменовано на Sense Bank. Тоді ж його основні власники були усунуті від управління банком. Влітку 2023 року рішенням Кабінету міністрів України банк був націоналізований. Нацбанк України уточнив, що Sense Bank перебуватиме під керуванням держави до закінчення воєнного стану в країні.

Співзасновники «Альфа Груп», російські мільярдери Петро Авен і Михайло Фрідман перебувають під санкціями США, Великої Британії і Євросоюзу, а також інших західних країн. Влада цих країн вважає, що вони близькі до президента Росії Володимира Путіна і обслуговують інтереси Кремля, у тому числі російську агресію в Україні. Україна також наклала на них свої санкції й арештувала активи, якими вони володіли у країні.

Обидва бізнесмени публічно не висловлювалися ані на підтримку, ані проти російського вторгнення в Україну. Низка російських опозиційних політиків раніше просили владу ЄС і Великої Британії зняти з них санкції, проте цього не сталося.

Восени 2023 року стало відомо, що Фрідман, не домігшись зняття санкцій, накладених на нього у Великій Британії, переїхав до Ізраїлю, а звідти після початку війни в Секторі Гази – до Москви. Авен живе в Латвії, влада цієї країни, як повідомлялося, розглядає можливість позбавлення його громадянства. Воно, однак, було отримане не за інвестиції, а на підставі того, що Авен має латвійських предків.

Минулого місяця Служба безпеки України оголосила підсакційного російського олігарха Михайла Фрідмана у розшук. Про це свідчить повідомлення на сайті Міністерства внутрішніх справ. Згідно з повідомленням, Фрідмана розшукують через звинувачення за статтею «Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (частина 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України).

Служба безпеки України оголосила Фрідману про підозру 5 вересня 2023 року.



«Фрідман задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком «Армия России», яка постачається окупантам на передову. Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні. Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті», – йдеться у повідомленні на сайті СБУ, опублікованому 5 вересня.

В основу тексту підозри Фрідману з-поміж іншого лягли факти, вперше оприлюднені в розслідуванні проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). Журналісти розповіли, як російська компанія «АльфаСтрахование» надає Росгвардії послуги зі страхування службового транспорту, в тому числі тих військових частин, які беруть безпосередню участь у повномасштабній війні проти України й підтримують російський режим на окупованих територіях.

Також розслідувачі встановили, що інша російська компанія X5 Retail Group Фрідмана під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування.