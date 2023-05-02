Компанія Фрідмана продовжує співпрацю з Міноборони РФ під час повномасштабної війни – «Схеми»

Російська компанія X5 Retail Group, співвласником якої є підсанкційний олігарх Михайло Фрідман, під час повномасштабного вторгнення продовжує співпрацювати з військово-промисловим комплексом Росії, а саме – з підприємством «Военторг» Міноборони РФ, яке забезпечує російських військових формою та продуктами харчування. Йдеться про діяльність мережі роздрібних магазинів в Росії під спільним брендом «Военторг-Пятерочка», яка була створена у 2014 році і продовжує розростатись і під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з’ясували у розслідуванні «Схеми» (Радіо Свобода).

У коментарі журналістам Михайло Фрідман підтвердив, що залишається акціонером російської X5 Retail Group, але підкреслив, що «вийшов з усіх органів управління». У Мін’юсті України повідомили, що така співпраця може бути підставою для конфіскації активів Михайла Фрідмана в Україні на користь держави.

У серпні 2022-го року у місті Енгельс Саратовської області, де базуються стратегічні бомбардувальники ВКС РФ, було відкрито 57 магазин спільного бренду компанії Фрідмана X5 Retail Group та «Военторгу» Міноборони – «Военторг-Пятерочка». Інформацію про це «Схеми» відшукали на офіційному сайті підприємства «Военторг-Ритейл» – дочки міноборонівського «Военторгу» – яке здійснює операційне управління магазинами цього бренду.

Як йдеться у розслідуванні, державний «Военторг» отримав право на використання логотипу та назви «Пятерочки» – продуктових магазинів, якими управляє X5 Retail Group. При цьому самі торговельні приміщення належать «Военторгу», який отримує відсоток від загального обігу, а «Пятерочка» впроваджує свої рітейл технології та відповідає за поставку товарів.



Така співпраця почалась у 2014 і з того часу мережа роздрібних магазинів спільного бренду «Воєнторг-Пятерочка» розрослася по всій Росії.

Станом на 2021 рік загалом було відкрито близько 50 точок в різних регіонах РФ, як у Москві, так і в закритих військових містечках.

Про продовження такої співпраці і після 24 лютого 2022 року свідчать не лише публічні згадки про відкриття нових магазинів і реконструкцію старих, але й фінансові звіти, які «Схеми» отримали з Федеральної податкової служби РФ. Зокрема, протягом 2022 року «Военторг-Ритейл» перерахував іншій компанії Фрідмана «Агроторг» – постачальнику товарів для магазинів «Военторг-Пятерочка» – близько півмільярда рублів за реалізовану продукцію.

Згадана «Воєнторг-Рітейл», яка опікується цим партнерством, згадується у санкційному списку Євросоюзу з червня 2022-го. З-поміж іншого, фірма випускала футболки під брендом «Армії Росії» з символікою російського вторгнення.

Саме «Воєнторг-Рітейл» досі має ліцензію на використання брендів компанії Фрідмана «Пятерочка» и «Пятерочка Универсам», якою активно послуговується, відкриваючи нові спільні магазини – підкреслюють у розслідуванні журналісти.

«Схеми» також звернули увагу, що супермаркетах Фрідмана «Пятерочка» (X5 Retail Group) проводять акції на підтримку російських військових, які зараз воюють в Україні, зокрема, збираючи продукти.

У коментарі «Схемам» Михайло Фрідман повідомив, що з лютого 2022 року вийшов з усіх органів управління усіх російських та іноземних компаній, акціонером яких він є.

«На даний момент я не маю права брати участь в роботі цих компаній в жодному вигляді. Вам варто ваші питання адресувати напряму керівництву компаній», – підкреслив бізнесмен.

«Схеми» також надіслали запит до X5 Retail Group. Станом на момент публікації відповіді не надійшло.



Журналісти надіслали запит до Європейського союзу з проханням оцінити, чи не є така співпраця підставою для запровадження санкцій проти X5 Retail Group. Редакція оприлюднить відповідь, щойно вона надійде.

У Міністерстві юстиції звернули увагу на знахідки журналістів і повідомили, що вони можуть стати підставою для конфіскації активів, які належать олігарху в Україні.



«По Фрідману у нас було багато інформації про активи. В цьому випадку дійсно цікаво, тому що можна прослідкувати зв’язок з агресією. Страхування військових частин – це чудово, – повідомив міністр Денис Малюська, – нам потрібно довести колабораціонізм, співпрацю з агресією, виправдання агресії та підтримку агресії – практично всі критерії для конфіскації зводяться до цих аспектів. Механізм буде виглядати так – ми зв’яжемося з правоохоронцями, щоб вони змогли підтвердити цю інформацію процесуально і щоб ми могли це надати суду».

Фрідман став одним із перших російських олігархів, який потрапив у санкційний список ЄС наприкінці лютого 2022-го. В обґрунтуванні сказано: олігарх має міцні зв’язки з адміністрацією Путіна, збудував бізнес за рахунок наближеності до влади. Фрідман з цим незгодний та намагається усіляко опротестувати накладення санкцій.

В Україні Фрідман володіє «Київстаром», «Альфа-банком» (нині це «Сенс-банк»), «Моршинською».