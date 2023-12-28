ДБР оцінило вартість російських активів, заарештованих за його участі в 2023 році

Державне бюро розслідувань підбило підсумки щодо російських активів, заарештованих у рамках його кримінальних проваджень протягом року та переданих Національному агентству з розшуку та менеджменту активів.

«Сума активів, вартість яких на цей час визначена, складає 11,5 мільярда гривень. Водночас на сьогодні порахована лише незначна частина конфіскованого майна і загальна сума може сягати сотні мільярдів», – стверджують у Бюро.

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Зокрема, відомство нагадало про низку позовів за його матеріалами, за якими Вищий антикорупційний суд України застосував санкції проти низки російських олігархів: Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінера, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

Зокрема, у власність держави передали Глухівський кар’єр кварцитів, Миколаївський глиноземний завод, ТРЦ Ocean Plaza з орієнтовною вартістю в понад 350 мільйонів доларів та 88,89% акцій «Першого інвестиційного банку».

Наразі на розгляді ВАКС щодо націоналізації:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%)

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %)

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%)

АТ «Житомиробленерго» (95,5%)

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%)

сім готелів та два ТРЦ, загальною вартістю 2 мільярди (раніше належали Гінеру)

«У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення», – додає ДБР.

У відомстві зазначають, що робота щодо виявлення та націоналізації майна, яке належить суб’єктам Росії, триває.

У серпні 2023 року АРМА офіційно відкрило базу активів, заарештованих у кримінальних справах.

У жовтні «Настоящее время» (телеканал, створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки») повідомив, що влада України від початку повномасштабного вторгнення Росії, заарештувала українські активи російських олігархів на загальну суму понад 5,4 млрд доларів.