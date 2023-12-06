ДБР завершило розслідування щодо екссудді з Луганщини, що увійшла до Ради федерації РФ

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишньої судді апеляційного суду Луганської області, заявила пресслужба відомства.

За твердженням Бюро, підозрювана «сприяла створенню фейкових судів на тимчасово окупованих територіях України». Після цього вона отримала посаду сенаторки-представниці угруповання «ЛНР» у Раді федерації Федеральних зборів Росії.

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За даними слідства, колишня суддя після захоплення частини Луганської області в 2014 році увійшла до складу так званого «міністерства державної безпеки ЛНР» та стала кураторкою «судової гілки» угруповання. Вона, зокрема, розробляла проєкти нелегітимних законотворчих актів та документів, які копіюють норми російського законодавства.

«У 2017 році підозрювана обійняла посаду «керівника адміністрації голови ЛНР», на якій проводила агітацію населення тимчасово окупованої частини Луганської області для визнання громадянами квазіреспубліки. У 2022 році фігурантка надала добровільну згоду на зайняття посади сенатора від так званої «ЛНР» у Раді федерацій федерального зібрання РФ», – заявляє Бюро.

Зараз підозрювана координує функціонування всіх гілок окупаційної влади на окупованій території та «курує проведення підривної діяльності проти України», додають у відомстві.

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Жінку обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та державній зраді. Кваліфікація статті передбачає до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

ДБР не повідомляє імені підозрюваної. За даними сайту російської Ради Федерації, йдеться про Ольгу Бас, яка набула повноважень сенаторки як «представниця ЛНР» у вересні 2023 року.

На початку листопада ДБР повідомило, що розслідує майже 1,9 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки.