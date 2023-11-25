Депутата Рівненської облради викрили на незаконному збагачені – ДБР

У депутата Рівненської обласної ради виявили незадекларовані статки на мільйони доларів, а також золоті злитки та зброю, йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань (ДБР).

За інформацією відомства, до лютого 2023 року фігурант обіймав посаду начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Після цього він зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП «Ліси України». Під час роботи «підозрюваний встиг незаконного збагатитись на мільйони доларів», кажуть у ДБР.

«У межах відкритого кримінального провадження було проведено обшуки у тому числі в його помешканні та робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 млн доларів США у різній валюті», – пише пресслужба.

Слідчі уточнили, що депутат також володів чотирма земельними ділянками у Рівному. На них він здійснював будівництво котеджів. Ділянки були зареєстровані на номінальних осіб.

«Депутату було оголошено про підозру за статтею 368-5 КК України – незаконне збагачення. Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років», – підсумували в ДБР.

На початку жовтня працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ та Держприкордонслужбою заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив на Закарпатті в лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб.