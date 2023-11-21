ДБР заявило про «фінішну пряму» в розслідуванні справ Майдану

Державне бюро розслідувань заявило, що перебуває «на фінішній прямій» розслідування справ Майдану. У десяту річницю Євромайдану в ДБР уточнили, що за ці роки було порушено 82 кримінальні провадження, наразі винесено 40 вироків щодо 49 осіб.

«У жовтні ДБР завершило розслідування щодо найбільшої справи Майдану. Це масштабна справа щодо колишнього керівництва держави за організацію розгону і розстрілів демонстрантів 18 – 20 лютого 2014 року. Обвинувальний акт направлено до суду. У вчиненні цих злочинів обвинувачуються члени злочинної групи – колишні високопосадовці», – йдеться в повідомленні.

Серед обвинувачених:

експрезидент Віктор Янукович

колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко і його заступник

ексголова СБУ (на той момент – Олександр Якименко)

тодішній перший заступник голови СБУ, керівник Антитерористичного центру (Володимир Тоцький)

ексміністр оборони України (Павло Лебедєв)

начальник Головного управління – командувач внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України (Станіслав Шуляк)

виконувач обов’язків начальника ГУМВС України в Києві (Валерій Коряк)

заступник начальника ГУМВС України – начальник міліції громадської безпеки

командир ПМОП «Беркут» при ГУМВС України в Києві.

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«Встановлено, що вони 18-20 лютого 2014 року віддавали накази й ухвалювали відповідні рішення щодо застосування працівниками правоохоронних органів без відповідних на те підстав і з порушенням норм чинного законодавства спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів у центрі столиці та припинення акцій протесту. Також посадовці організували штурм Майдану під виглядом «антитерористичної операції», а вранці 20 лютого наказали розстрілювати мітингувальників. Це робилося з перевищенням влади, службових повноважень, без жодних законних підстав», – йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що такі дії колишнього президента й екскерівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центрі Києва, в тому числі до смерті 67 цивільних осіб.

Згадане кримінальне провадження об’єднує в собі 1019 епізодів злочинного перешкоджання акціям протесту і налічує 1878 томів зібраних матеріалів, повідомили в бюро.

У ДБР також зауважили, що всього у 2023 році направлено до суду 28 обвинувальних актів стосовно 55 осіб.

«Зокрема, крім вищенаведеного кримінального провадження найближчим часом постануть перед судом й безпосередні виконавці розстрілів активістів Майдану. ДБР завершило розслідування щодо 13 колишніх правоохоронців. 20 лютого 2014 року в самому серці столиці міліціонери спецроти виконали наказ вищого керівництва і почали стріляти в мирних учасників мітингу. Тоді загинули 48 громадян, а 90 – зазнали поранення. На сьогодні колишні працівники міліції обвинувачуються у перешкоджанні проведенню мирних акцій протесту, умисному вбивстві й викрадені табельної зброї. Слідству відомо, що обвинувачені переховуються на території країни-агресора і стали громадянами РФ, але це не звільняє їх від відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними ДБР, цього року за результатами розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках у 2023 році повідомлено про підозру 66 особам.

Напередодні в Офісі генпрокурора повідомили, що в близько 60 справ, які стосуються Майдану, є ризик непритягнення до відповідальності фігурантів через закінчення строків давності.



«Це не стосується, наприклад, справ щодо осіб, які переховуються від слідства. Там термін давності притягнення до кримінальної відповідальності переривається. Так само це не стосується справ щодо особливо тяжких злочинів, в тому числі ті, за які передбачені покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Тобто по цих справах ризику немає. Йдеться про справи щодо тяжких злочинів, де встановлені особи, де справи впродовж тривалого часу розглядаються в судах», – розповів керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський.



Донський додав, що для ОГП вкрай важливо, щоб ці справи розглядалися в «розумні строки» і закінчилися вироками.