Справи Майдану: в Офісі генпрокурора назвали кількість справ, у яких закінчуються строки давності

У близько 60 справах, які стосуються Майдану, є ризик непритягнення до відповідальності фігурантів через закінчення строків давності. Про це повідомив керівник Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 — 2014 роках, Офісу генпрокурора Олексій Донський.



«Таких справ (у яких закінчуються строки) близько 60. Це не стосується, наприклад, справ щодо осіб, які переховуються від слідства. Там термін давності притягнення до кримінальної відповідальності переривається. Так само це не стосується справ щодо особливо тяжких злочинів, в тому числі ті, за які передбачені покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Тобто по цих справах ризику немає. Йдеться про справи щодо тяжких злочинів, де встановлені особи, де справи впродовж тривалого часу розглядаються в судах», – розповів він в ефірі національного телемарафону.



Донський додав, що для ОГП вкрай важливо, щоб ці справи розглядалися в «розумні строки» і закінчилися вироками.



«Нехай це буде виправдувальний чи обвинувальний вирок, але вирок. Тобто юридично значиме рішення у справі, а не закінчення за строками давності, коли особа звільняється від кримінальної відповідальності. Вироку немає, тобто юридичної оцінки дій також немає», – зазначив представник Офісу генпрокурора.



За його словами, у судах наразі розглядається 150 справ щодо близько 300 осіб.



«Те, що залишилося на досудовому розслідуванні, – близько 70 справ. Вірніше сказати – приблизно по кожній події Майдану ми встановили певну кількість виконавців злочинів, організаторів. Наразі ми виходимо з необхідності максимально встановити все коло співучасників злочинів, робота досудового розслідування триває», – зазначив Донський.



Але, за його словами, основна проблема слідства – встигнути отримати вироки і отримати результат у справах, де закінчуються строки.



Кримінальний кодекс України передбачає звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули певні строки. Наприклад, у разі вчинення тяжкого злочину – це десять років, а особливо тяжкого злочину – 15 років.

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21 листопада 2013 року в Україні почався Євромайдан. Він став відповіддю на рішення влади зупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Протести набули більших масштабів після розгону 30 листопада і тривали до лютого 2014 року. Силовики кілька разів намагалися розігнати учасників протестів.

За даними Генпрокуратури, всього під час Революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 104 із них загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею. За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.