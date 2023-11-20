ДБР розслідує аварію на Миколаївщині, в якій загинула журналістка

Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі військового автомобіля, в якій загинули журналістка з Миколаєва та її чоловік.

За повідомленням, аварія сталася увечері 19 листопада.

«Військовий автомобіль та легковик, за кермом якого перебувала журналістка одного з Миколаївських ЗМІ, зіткнулись на трасі поблизу села Єфремівка, Новобузького району. Водійка та пасажир – її чоловік від отриманих ушкоджень померли в лікарні», – йдеться в повідомленні.

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Справу відкрили за статтею про порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що призвело до загибелі потерпілого. Кваліфікація передбачає до 10 років ув’язнення.

Досудове розслідування триває.

Редакція миколаївського обласного видання «Новини N» вранці 20 листопада повідомило, що внаслідок ДТП у Новобузькому районі загинули 29-річна журналістка Олена Левицька та її чоловік Сергій. Через погодні умови легковий автомобіль «ZAZ Форза», в якому їхало подружжя, він зіткнувся з мікроавтобусом.