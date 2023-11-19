ДТП в Польщі: серед постраждалих – троє українських біженців, їхній стан задовільний

Троє з 10 пасажирів мікроавтобуса, який потрапив у аварію в Польщі – це біженці з України, які мають статус тимчасового захисту. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вони постраждали, але стан їхній задовільний.

Про це Радіо Свобода розповів генеральний консул України у Любліні Олег Куць.

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За його словами, українські консули роблять усе для того, аби постраждалі отримали оперативну і якісну медичну допомогу, а тіла загиблих українців якнайшвидше доправити додому.

Раніше польська поліція та посольство України повідомили, що внаслідок ДТП у Польщі неподалік польсько-українського кордону загинули двоє жінок і шестирічна дитина. Загиблі – українські громадяни, але їхні імена й статус не озвучуються.

Ще четверо людей перебувають у медичних закладах Люблінського воєводства – це дві жінки, трирічна дитина і водій. Кореспондентці Радіо Свобода в посольстві повідомили, що мама трирічної дитини зараз у поліції, їй надають психологічну допомогу. Старша, шестирічна дитина цієї жінки загинула.