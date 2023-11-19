У Польщі в ДТП загинули троє громадян України, серед яких шестирічна дитина

У Польщі неподалік кордону з Україною 19 листопада сталася ДТП, в якій загинули двоє жінок і шестирічна дитина.

За повідомленням польської поліції, аварія сталася поблизу населеного пункту Верешин у Грубешувському повіті – близько 4:40 водій мікроавтобуса VW Crafter, на прямій ділянці виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Водій був тверезий, ідеться в повідомленні.

«За попередньою інформацією отриманою від чергового відділку поліції у місті Грубешув причиною ДТП, ймовірно є те, що водій транспортного засобу заснув за кермом і, перетнувши зустрічну смугу руху, вʼїхав у дерево. Але всі обставини ще зʼясовуються, тому поки робити висновки передчасно», – ідеться в повідомленні посольства України.

Ще четверо людей перебувають у медичних закладах Люблінського воєводства – це дві жінки, трирічна дитина і водій.

Також кореспондентці Радіо Свобода в посольстві повідомили, що мама трирічної дитини зараз у поліції, їй надають психологічну допомогу. Старша дитина цієї жінки (шестирічна) загинула.

Український консул відбув на місце ДТП і перебуває в контакті з поліцією. Надається необхідне сприяння потерпілим унаслідок аварії, вказують у дипломатичному представництві.