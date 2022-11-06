У Польщі перекинувся автобус із українцями: загинула дитина, троє травмованих

У Польщі між містами Тарнув та Дембіца потрапив у ДТП та перекинувся автобус із громадянами України, які прямували до Жешува, пише місцеве видання TVN24 6 листопада.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, троє людей отримали травми, повідомили в поліції.

«Швидше за все, водій цього автобуса не впорався з кермуванням під час обгону вантажівки, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся на бік», – повідомив представник польської поліції.

За даними слідства, водій вантажівки, котра їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмував. Після цього сталося зіткнення. Слідчі вважають, що водій автобуса не встиг загальмувати.

У вересні у місті Броди Львівської області сталась ДТП за участю військової техніки, в результаті якої загинули четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик.