У Росії в ДТП загинув актор, який переганяв автомобіль для російських військових на Донбас

У автомобільній аварії в Ярославській області Росії у вівторок загинув 56-річний актор, режисер та художній керівник театру імені Волкова Сергій Пускепаліс, повідомляють російські ЗМІ.

За повідомленнями, Пускепаліс переганяв автомобіль на Донбас для військових РФ.

Автомобіль Ford Transit, в якому їхав актор, врізався у вантажівку. За даними російських ЗМІ, загалом через ДТП двоє людей загинули і одна людина постраждала.

Сергій Пускепаліс неодноразово їздив на окуповані російськими силами території Донбасу і розповідав, що переказував гроші на підтримку «армії» в Донецьку. Він підтримував повномасштабне російське вторгнення в Україну і казав, що таким чином РФ «бореться з нацизмом».