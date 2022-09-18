Росія: Пугачова підтримала позицію чоловіка проти «загибелі за ілюзорні цілі, які роблять Росію ізгоєм»

Найвідоміша співачка Росії Алла Пугачова опублікувала 18 вересня допис у соцмережах із закликом включити її до списків «іноземних агентів». Таким чином вона вперше відкрито висловилася щодо російського вторгнення в Україну та підтримала позицію свого чоловіка Максима Галкіна, який виступає проти війни.

«Прошу зарахувати мене до лав «іноагентів» моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком – чесною, порядною та щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, які роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян», – сказала Пугачова.

16 вересня Мін’юст РФ вніс коміка Максима Галкіна, чоловіка Алли Пугачової, до списку фізичних осіб, які виконують функцію так званих іноземних агентів. З повідомлення на сайті відомства випливає, що Галкін займається політичною діяльністю, отримуючи гроші з України. Галкін, коментуючи це рішення, сказав, що не займається «торгівлею сумлінням».

З перших днів військового вторгнення в Україну Галкін виступав із засудженням війни.

«Ви молитеся про мир у Великдень і водночас запускаєте крилаті ракети на житлові будинки», – звернувся Галкін до російських офіційних осіб після обстрілу Одеси.

Крім того, Галкін повідомив, що планує дати концерти в Ізраїлі на допомогу українським біженцям.

Коментуючи позицію актора, на початку вересня прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Галкін «робив дуже погані заяви». «Йому явно з нами не по дорозі», казав Пєсков.