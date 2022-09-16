ДТП з участю військового авто на Львівщині: загинули троє дорослих і одна дитина

У Державному бюро розслідувань повідомили про початок розслідування обставин дорожньої аварії у місті Броди Львівської області з участю військової техніки, в результаті якої загинули четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик.

«Трагедія сталася близько 8-ї вечора 15 вересня. На регульованому перехресті у місті Броди легковий автомобіль зіштовхнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки. Через зіткнення від отриманих травм на місці аварії загинули троє дорослих і дитина, ще четверо осіб потрапили до лікарні. Серед них двоє хлопчиків віком 7 та 8 років», – йдеться в повідомленні ДБР.

Повідомляється, що наразі призначено низку експертиз, з’ясовуються всі обставини аварії, триває слідство.

ДБР зареєструвало кримінальне провадження за фактом порушення правил водіння.