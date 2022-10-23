Біля Львова потяг зіткнувся із легковим автомобілем, двоє загиблих – ДСНС

У ніч на 23 жовтня біля Львова швидкісний потяг потрапив у ДТП – він зіткнувся із легковим автомобілем. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС України у Львівській області.

За інформацією рятувальників, аварія трапилась опівночі біля села Оброшино на перегоні Оброшино-Глинна. До моменту прибуття рятувальників з'ясувалося, що в автомобілі затиснуті люди.

Рятувальникам удалось вивільнити за допомогою спеціального обладнання пасажира та водія – вони зазнали серйозних травм та оперативно були передані медикам. Постраждалих, за інформацією ДСНС, у тяжкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення міської клінічної лікарні Львова.

Також рятувальники деблокували із автомобіля тіла двох загиблих.

Причини та обставини смертельної ДТП наразі з'ясовують правоохоронці.

У вересні у місті Броди Львівської області сталась ДТП за участю військової техніки, в результаті якої загинули четверо людей, зокрема 4-річний хлопчик.