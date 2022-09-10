Щонайменше троє людей загинули в Хорватії через зіткнення поїздів

Щонайменше троє людей загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок зіткнення пасажирського та вантажного поїздів у центральній Хорватії.

За даними хорватської поліції, зіткнення сталося ввечері 9 вересня поблизу міста Новска, поблизу кордону країни з Боснією і Герцеговиною.

Прем’єр-міністр Андрей Пленкович, який відвідав місце події разом з іншими урядовцями, назвав наслідки «величезними».

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«Зараз ніч, немає світла, наразі ми не знаємо, чи є ще жертви», – сказав Пленкович 9 вересня.

У місцевому пасажирському поїзді перебували 13 осіб. У вантажному поїзді був лише машиніст. Причина зіткнення поки що невідома та з’ясовується.