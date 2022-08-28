У Сербії помер історик, україніст Янко Рамач

У Cербії на 67-му році життя помер україніст, професор університету в Новому Саді Янко Рамач.

Він, зокрема, вивчав історію русинської громади в південній Угорщині й колишній Югославії. Надрукував 5 книжoк та понад 100 наукових праць про культурну, освітню й суспільну діяльність, господарське життя української діаспори. На підставі документів й народної творчості він переконував, що русини є частиною українського народу.

Упродовж кількох років читав лекції про культуру українців в університеті у Белграді, а також лекції з фольклористики в Ніредьгазі (Угорщина), в Україні, Словаччині, Польщі, Хорватії.

Янко Рамач народився 1955 року. Навчався в Українській папській малій семінарії в Римі, а ступінь доктора наук здобув в Ужгородському національному університеті у 1995 році.