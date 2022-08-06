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У ДТП на Балканах загинули чотирнадцять людей

Місце аварії у Хорватії, 6 серпня 2022 року

Польський автобус, який прямував до Загреба, злетів з дороги на півночі Хорватії вранці 6 серпня – загинули щонайменше 11 людей, повідомило Міністерство внутрішніх справ Хорватії.

«За попередньою інформацією, 11 людей загинули, ще кілька отримали поранення, коли автобус з'їхав з дороги», – йдеться в твіттері міністерства без уточнення громадянства постраждалих.

Аварія сталася близько 5:40 ранку за місцевим часом приблизно за 50 кілометрів на північ від Загреба на шосе А-4, яке є завантаженим у пік туристичного сезону.

На місце аварії були направлені бригади рятувальників, повідомляють хорватські ЗМІ. Жодних інших подробиць невідомо.

У Болгарії в результаті аварії за участю автобуса з румунською реєстрацією загинули троє людей. Дев'ятеро людей отримали поранення, один з них у важкому стані.

За даними поліції, аварія сталася поблизу міста Велико-Тирново на півночі країни.

Автобус, який прямував до Румунії зі Стамбула, зіткнувся з припаркованим біля дороги автомобілем.

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