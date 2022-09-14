У Києві авто Зеленського потрапило в ДТП – речник

У Києві з автівкою президента України Володимира Зеленського сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомив його речник Сергій Нікіфоров.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав він у фейсбуці.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині, де цього дня підняли український прапор.