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У Києві авто Зеленського потрапило в ДТП – речник

Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень немає

У Києві з автівкою президента України Володимира Зеленського сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомив його речник Сергій Нікіфоров.

«У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою президента України та машинами супроводу. Медики, що супроводжують главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої. Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено», – написав він у фейсбуці.

Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.

14 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав деокуповане місто Ізюм на Харківщині, де цього дня підняли український прапор.

Зруйноване, але вільне: місто Ізюм після визволення із російської окупації (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Зруйноване, але вільне: місто Ізюм після визволення із російської окупації (фотогалерея)

Втрату міста Ізюм, що на Харківщині, вважають найбільшою поразкою Росії з часу звільнення Київської області

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