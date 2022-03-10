На Черкащині в ДТП потрапив автобус з евакуйованими – поліція

У Черкаській області в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з евакуйованими людьми, повідомила пресслужба управління поліції в Черкаській області.

Згідно з повідомленням, аварія сталася близько 8-ї години вечора 9 березня на дорозі в Городищі.

«Попередньо встановлено, що автобус перевозив дорослих та дітей. У результаті дорожньо-транспортної пригоди травмувалися п’ятеро дорослих, яких доставлено до лікарні для надання медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Куди прямував автобус з евакуйованими, не повідомляється.

Українці нині масово, переважно жінки та діти, покидають власні домівки, тікаючи від бомбардувань російської армії, особливо з тих районів, де війська РФ укріпилися живою силою та технікою.