Українці за кордоном зможуть здати ДНК для пошуку зниклих родичів – МВС

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку своїх родичів, зниклих безвісти за «особливих обставин», йдеться в заяві міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Клименко зауважив, що дана опція стала можливою завдяки домовленостям Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

«Розпочинаємо роботу з Польщі та Німеччини. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих осіб», – пояснив міністр.

Також міністр вказав графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків;

30 листопада – Варшава;

30 листопада – Познань;

2 грудня – Берлін;

2 грудня – Мюнхен;

3 грудня – Дрезден;

4 грудня – Франкфурт-на-Майні;

5 грудня – Дюссельдорф.

Очільник міністерства також зазначив, що для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000.

«Оператори нададуть відповіді на всі уточнюючі питання», – додав він.

Міністр Клименко також закликав всі родини, які розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків.



Раніше стало відомо, що станом на 5 жовтня 2023 року в пошуку перебувають понад 26 тисяч людей, які зникли безвісти за особливих обставин.

У вересні Кабінет міністрів передав повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин, Міністерству внутрішніх справ.

Як повідомляв Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини, зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.