На Київщині нетверезий водій позашляховника врізався у будинок, є постраждалі – поліція

На Київщині сталась ДТП за участі позашляховика Hummer, яким кермував нетверезий водій, йдеться в повідомленні поліції області.

За даними відомства, аварія трапилась 17 листопада у місті Українка. Відомо, що 44-річний водій Hummer, рухаючись містом, не впорався з керуванням. У результаті машина врізалася у фасад будинку.

Правоохоронці зазначають, що водій був п’яним. Вміст алкоголю у крові чоловіка становив 2,03 проміле.

«Водія та двох пасажирів доставили до лікарні з травмами різного ступеня. Водія затримали», – кажуть правоохоронці.

Також відомо, що за фактом ДТП вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 ККУ. Чоловіку загрожує до трьох років в’язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від трьох до п’яти років.