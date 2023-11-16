Нардепка Піпа: поліція відкрила справу щодо Арестовича через «неправдиве повідомлення» про злочин

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про «завідомо неправдиве повідомлення про злочин» – про це відомство заявило 16 листопада.

За повідомленням, справу відкрили після звернення групи народних депутатів, подане до Шевченківського управління Нацполіції в Києві.

«Надійшла заява від народних депутатів України щодо можливого вчинення кримінального правопорушення громадянином України, яке полягає у завідомо неправдивому повідомленні про злочин, а саме поданні заяви до Державного бюро розслідувань про вчинення злочину народною депутаткою», – йдеться в повідомленні.

Мінімальне покарання за цією статтею в разі обвинувального вироку передбачає до двох років виправних робіт, арешт до шести місяців, обмеження волі до трьох років або ж ув’язнення на термін до двох років.

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Поліція не називає імені фігуранта справи та народної депутатки, про яких йдеться.

Водночас народна депутатка від «Голосу» Наталія Піпа підтвердила, що йдеться про колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича, який раніше через суд змусив ДБР відкрити кримінальне провадження щодо неї.

«На ґражданіна Арестовича відкрито кримінальне провадження. Про це мене сповістила Національна поліція України, а я сповіщаю вас. Чекаємо якнайшвидшого (однак сумнівного) повернення развєдчіка до України», – заявила Піпа на своїй фейсбук-сторінці.

Арестович наразі не коментував публічно дані про відкриття провадження проти себе.

У вересні Олексій Арестович заявив, що через Печерський суд змусив ДБР відкрити справу проти Піпи через ознаки «розпалювання міжнаціональної ворожнечі» в її діях.

Це сталося після того, як народна депутатка у Львові зробила зауваження вуличному музиканту, який виконував пісні російського музиканта Віктора Цоя. Вона викликала поліцію, за її словами, через агресивну реакцію хлопця.