У РФ оголосили в розшук ексрадника ОПУ Арестовича

МВС Росії оголосило у розшук колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Стаття, яку інкримінують Арестовичу, на сайті російського відомства не вказана.

Напередодні, 2 жовтня, Арестович взяв участь у «Форумі вільної Росії» у Таллінні.

У травні 2023 року Росфінмоніторинг вніс Арестовича до реєстру «терористів та екстремістів».

Арестович став відомим після початку повномасштабної війни Росії проти України. Будучи радником Офісу президента, він щодня виступав з брифінгами. Одна з найвідоміших тез Буданова на початку вторгнення, що війна завершиться «за 2-3 тижні».

17 січня 2023 року Арестович подав заяву про звільнення, яка була задоволена Офісом президента.