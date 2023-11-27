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ДБР повідомило про завершення розслідування авіатрощі у Броварах

Повідомляється, що після ознайомлення сторонами матеріали будуть передані до суду
Повідомляється, що після ознайомлення сторонами матеріали будуть передані до суду

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати авіакатастрофу гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам, повідомляє у понеділок пресслужба ДБР.

Повідомляється, що після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій за порушення правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ та ще кілька осіб.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».

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