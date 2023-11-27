ДБР повідомило про завершення розслідування авіатрощі у Броварах

Державне бюро розслідувань завершило розслідувати авіакатастрофу гелікоптера 18 січня 2023 року у Броварах. Матеріали справи відкриті для ознайомлення підозрюваним та їхнім захисникам, а також потерпілим та їх законним представникам, повідомляє у понеділок пресслужба ДБР.

Повідомляється, що після ознайомлення матеріали будуть передані до суду.

У серпні слідчі повідомили про підозру п’ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій за порушення правил безпеки польотів гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ та ще кілька осіб.

Вранці 18 січня у Броварах Київської області поруч із дитячим садком та 14-поверховим житловим будинком впав гвинтокрил Держслужби з надзвичайних ситуацій. Внаслідок падіння гелікоптера загинули 14 людей, з них одна дитина та 9 людей, які перебували на борту. Постраждала 31 людина, серед яких 13 дітей.

На борту вертольота, який розбився, було керівництво МВС. Загинув міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євген Єнін і державний секретар МВС Юрій Лубкович. В Офісі президента заявили, що керівництво МВС прямувало «в одну з гарячих точок».