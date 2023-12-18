ДБР: суд передав АРМА майно керівника Рівненського військкомату на майже 52 мільйони гривень

Суд передав Національному агентству з питань виявлення активів майно керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підозрюваного в незаконному збагаченні та побитті військового – про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Загальну вартість майна оцінюють у 51 мільйон 700 тисяч гривень. До переліку увійшли:

земельна ділянка у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 квадратних метрів

7 будинків загальною площею майже 500 квадратних метрів на цьому ж гірськолижному курорті

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 квадратних метрів

два вантажних автомобілі

Бюро нагадує, що посадовцю повідомили про підозру в липні в застосуванні насильства щодо підлеглого та грабежі. Це сталося після того, як він, за версією слідства, побив солдата, який погрожував викрити його протиправну діяльність. У ході розслідування чиновника. Під час розслідування ДБР виявило нерухомість і транспорт, зареєстровані на родичів керівника військкомату.

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У жовтні посадовцю повідомили про підозру за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави, активів, вартість яких перевищує її законні доходи. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Зараз керівник Рівненського обласного ТЦК та СП перебуває під вартою без можливості внесення застави.

У липні Рівненський міський суд за клопотанням Державного бюро розслідувань взяв під варту без права внесення застави керівників обласного і районного військкоматів у Рівненській області, яких підозрюють у побитті військового, повідомила пресслужба ДБР.