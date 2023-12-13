Дубінський і адвокати «зволікають з ознайомленням» зі справою, їм обмежили терміни – ДБР

Суд обмежив народному депутату та його захисникам терміни ознайомлення з матеріалами справи про ймовірну підробку документів – про це йдеться в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Бюро не називає імені фігуранта, однак обставини вказують на Олександра Дубінського.

За повідомленням, слідчий ДБР подав відповідне клопотання про встановлення стороні захисту терміну до 29 грудня 2023 року, і суд його задовольнив.

«У ході судового засідання було встановлено, що підозрюваний та його захисники умисно зволікають з ознайомленням з матеріалами кримінального провадження, аби штучно затягнути передачу обвинувального акту до суду», – заявляють у ДБР.

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Дубінський також підтвердив, що його адвокатам обмежили терміни для ознайомлення з матеріалами. Він назвав справу «сфабрикованою» та пов’язав рішення з тим, що правоохоронці «поспішають передати справу до нового року до суду».

Досудове розслідування в цій справі завершили й передали до суду в листопаді.

У серпні 2023 року Дубінський отримав підозру у справі щодо виїзду за кордон на основі неправдивих відомостей. Суд зобов’язав його носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і за вимогою прибувати до слідчого. Він також є підозрюваним у справі про державну зраду та участь у злочинній організації.

Крім того, українські правоохоронці підозрюють Дубінського в організації схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон. Депутат заявляв, що ДБР вручило йому підозру «за критику Єрмака та Зеленського».