Прокуратура взялася за нардепа Куницького після розслідування «Схем» про його закордонні відрядження

Генеральний прокурор України Андрій Костін ініціював кримінальне провадження щодо народного депутата «Слуги народу» Олександра Куницького, за фактами, напередодні викладеними у матеріалі журналістів-розслідувачів «Схем» (Радіо Свобода).

У матеріалі йшлося, що в умовах заборони на виїзд за кордон без належних підстав для посадовців, влітку 2023 року Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткотермінове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні, «засвітившись» в аеропорту Флориди (США). Раніше за схожими фактами були порушені кримінальні провадження і щодо низки інших депутатів, зокрема Віталія Борта («ОПЗЖ»), та Юрія Арістова («Слуга народу»).

«Повідомляємо, що Генеральним прокурором 13.12.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення К. кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України», – повідомили в Офісі генерального прокурора на запит Радіо Свобода щодо депутата Куницького, який редакція надіслала 8-го грудня.

Депутат Олександр Куницький ці факти не коментував та залишив без відповіді запитання від редакції.

Частина 1 статті 366 Кримінального кодексу України – це «службове підроблення», мінімальна санкція передбачає штраф, максимальна – обмеження волі на строк до трьох років.



Відповідальність за частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу (використання завідомо підробленого документа) передбачає штраф, або арешт на 6 місяців, або обмеження волі на строк до двох років.



На початку грудня «Схеми» розповіли, що народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року «в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними «Схем», лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що в проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав.

Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.

За даними «Схем», у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни. У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування «Схем», про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Дмитра Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі.

В цілому за перші сім місяців 2023 року депутат Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

Окремо журналісти також звернулися до спікера Руслана Стефанчука з проханням прокоментувати порушення нардепом строків дозволеного йому закордонного відрядження.

Раніше журналісти «Схем» повідомили, що у квітні та у липні 2023 року інший народний депутат України від забороненої партії «ОПЗЖ» Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

Наступного дня після виходу розслідування «Схем» в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. З описаних обставин зрозуміло, що йдеться про парламентаря Віталія Борта, обраного від «ОПЗЖ», це підтверджують і джерела «Схем» в ДБР.

За даними слідства, народний обранець двічі здійснював виїзд за кордон нібито з метою відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року, а насправді «у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію».