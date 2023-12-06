«Слуга народу» Куницький виїхав у 5-денне відрядження в Ізраїль, а повернувся через 3 тижні, «засвітившись» у Флориді – «Схеми»

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Куницький влітку цього року отримав погодження Верховної Ради на виїзд протягом п’яти днів у короткотермінове відрядження, але пробув за кордоном майже три тижні. Як повідомили в апараті парламенту, Куницький був відряджений до Ізраїлю з 3 по 7 липня 2023 року «в рамках діяльності депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем», де він є співголовою. Повернувся Куницький в Україну, за даними «Схем» (Радіо Свобода), лише 22 липня.

Журналісти з’ясували, що у проміжку після робочого відрядження і до повернення в Україну Олександр Куницький був помічений в аеропорту американського штату Флорида. У цей час в Україні вже діяла заборона для виїзду за кордон для посадовців під час воєнного стану без належних на те підстав. Депутат не відповів на дзвінки та повідомлення редакції з проханням пояснити, з яких причин він порушив умови дозволу на виїзд.

За даними джерел журналістів «Схем» із доступом до інформації про перетин кордону, народний депутат виїхав з України ввечері 3 липня 2023 року за дипломатичним паспортом через пункт пропуску «Шегині» на україно-польському кордоні. Підставою стало розпорядження Верховної Ради про офіційне відрядження депутата.

В апараті парламенту на запит «Схем» повідомили, що Олександр Куницький відряджався з 3 по 7 липня до Ізраїлю в рамках діяльності депутатської групи Верховної ради з міжпарламентських зв’язків з Ізраїлем, де він є співголовою.

З групи Куницький був єдиним відрядженим до Ізраїлю депутатом. На запитання «Схем», хто став ініціатором цього відрядження та хто з керівництва ВР його погоджував, у Раді не відповіли. Але зазначили, що на неї не витрачалися бюджетні кошти.

Звіт за цю поїздку нардеп подав на ім’я спікера Руслана Стефанчука 11 липня. В цей час, як з’ясували «Схеми», він все ще перебував за кордоном. Журналісти отримали звіт нардепа з ВР у відповідь на запит.

Метою поїздки Куницький назвав «розвиток та зміцнення дружніх відносин між країнами», а серед осіб, з якими мав зустрічі, нардеп вказав депутатів Кнесету, представників єврейської спільноти, релігійних громад та громадян України, «які тимчасово перебувають в Ізраїлі». Жодних прізвищ депутат не назвав.

Відсутні згадки про такі зустрічі і у соцмережах нардепа. А на сайті Верховної ради інформація про діяльність депутатської групи з міжпарламентських зв’язків з Державою Ізраїль не оновлювалася з жовтня 2021 року.

У час, коли Куницький мав повернутися в Україну, впродовж двох днів поспіль відбулися засідання Верховної ради – нардепи працювали в сесійній залі 13 та 14 липня. У списку депутатів на сайті ВР, які голосували в ці дні, навпроти прізвища Куницького стоїть позначка «відсутній».

Як встановили «Схеми», Куницький повернувся в Україну лише через 15 днів після завершення дат офіційного відрядження, а саме ввечері 22 липня 2023 року. Депутат заїхав в Україну через пункт пропуску на кордоні з Польщею «Шегині», пред’явивши закордонний паспорт.

У проміжку часу після завершення відрядження до Ізраїлю і до повернення в Україну народний депутат був помічений у США. Зокрема, за даними «Схем», 15 липня Куницький прилетів в аеропорт St. Pete-Clearwater International Airport, який розташований штаті Флорида.

«Схеми» звернулися по коментар до Куницького, але наразі на дзвінки та повідомлення він не відповів.

За даними «Схем», у США наразі проживають члени родини нардепа. Також у штаті Флорида мешкає офіційний помічник депутата Куницького і власник харківського холдингу з виготовлення зарядних станцій Autoenterprise Дмитро Ніконов, про що він сам зазначає у своїх соцмережах. Ніконов, як свідчать дані прикордонної служби, виїхав з України за три місяці до повномасштабної війни. У 2020 році НАБУ відкрило кримінальне провадження після виходу розслідування «Схем», про те, що депутат Куницький використовував свій мандат в інтересах компанії Autoenterprise Дмитра Ніконова. Куницький та представники компанії відкидали ці звинувачення. Розслідування НАБУ триває і досі.

В цілому за перші сім місяців 2023 року депутат Куницький пробув за кордоном 54 дні, у 2022 році – 132 дні.

Окремо журналісти також звернулися до спікера Руслана Стефанчука з проханням прокоментувати порушення нардепом строків дозволеного йому закордонного відрядження.

В декларації за 2020 рік Олександр Куницький вказував, що має нерухомість в Ізраїлі. Йдеться про квартиру вартістю 5 мільйонів гривень у місті Хайфа, яка належить йому з 2017 року. У 2021 році НАЗК склало протокол на Куницького, оскільки він не зазначив інформацію про позику у розмірі понад 303 тисяч шекелів або 2,3 млн гривень на момент її придбання.

У 2019-му, перед виборами до ВР, стало відомо про ізраїльське громадянство Куницького, що він згодом сам підтвердив та зазначив, що написав заяву про вихід. В цьому ж запевнив і президент Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів. Але чи справді Куницький позбувся ізраїльського громадянства – наразі невідомо.

Раніше журналісти «Схем» повідомили, що у квітні та у липні 2023 року інший народний депутат України від забороненої партії «ОПЗЖ» Віталій Борт виїжджав за кордон у триденні службові відрядження за погодженням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно, а залишався за межами України ще на місяць.

Наступного дня після виходу розслідування «Схем» (Радіо Свобода) в Офісі генпрокурора повідомили, що розслідують кримінальне провадження за фактом вчинення службового підроблення чинним народним депутатом України. З описаних обставин зрозуміло, що йдеться про парламентаря Віталія Борта, обраного від «ОПЗЖ», це підтверджують і джерела «Схем» в ДБР.

За даними слідства, народний обранець двічі здійснював виїзд за кордон нібито з метою відрядження до країни Європейського Союзу у квітні та липні 2023 року, а насправді «у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію».

У січні цього року Кабінет міністрів опублікував постанову, якою визначаються підстави для виїзду чиновників за кордон в умовах воєнного стану. Зокрема, постановою №69 від 27 січня уряд визначив, що депутати різних рівнів, урядовці, працівники, які заброньовані на період мобілізації і на воєнний час за органами державної влади, судді, прокурори, керівники державних унітарних підприємств, керівники деяких господарських товариств мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження.

Президент Володимир Зеленський критикував виїзди народних депутатів і високопосадовців за кордон без належних на те підстав. У зверненні за 27 липня цього року, він заявляв (після новини щодо закордонного відпочинку нардепа Юрія Арістова): «Вважаю, що скажу зараз теж справедливо: кожен намір будь-якого посадовця кудись поїхати за кордон, будь-якого депутата варто перевіряти до секунди. Якщо хтось дуже хоче відпочити від роботи на державу, то держава від таких осіб теж відпочине».

Разом із тим, частина народних обранців скаржиться на вибіркове затвердження відряджень, що на їхню думку, підриває парламентську демократію у воєнні часи.

Раніше у Верховній Раді відмовилися надати інформацію про закордонні відрядження всіх народних депутатів у 2023 році, пославшись на те, що документ, який «містив би запитувану інформацію, в апараті ВР не створюється».