Медведчук може бути причетний до захоплення бізнесу російського олігарха у Сибіру – розслідувачі

Нафтовий бізнес у Сибіру російського олігарха Олексія Хотіна міг опинитися в орбіті інтересів кума президента РФ, ексдепутата Верховної Ради Віктора Медведчука. Проєкт розслідувань «Система» (створений спільно телеканалом «Настоящее время» та російською службою Радіо Свобода) зміг довести, що за захопленнями активів нині затриманого Хотіна стоїть саме постать Медведчука.

Перші рейди на активи російського олігарха почалися наприкінці минулого року, потім – у вересні поточного. Формально вони проходили в рамках банкрутних процедур – нових управлінців компанії Хотіна призначали суди. Втім, команда олігарха ігнорувала рішення судів і зберігала контроль над бізнесом, доки ним не зацікавився Віктор Медведчук, пише проєкт «Система».

Зрештою, про те, що кум Путіна може стояти за захопленням компаній Хотіна, писали і раніше деякі російські ресурси. Розслідувачі проєкту «Система» кажуть, що тепер це підтверджує зламана база бронювання авіаквитків, відповідно до якої управляючі особи «Каюм нефть» та «Дулисьма» (компанії Хотіна – ред.) літали на свої об’єкти у товаристві особи на ім’я Олександр Баримов. Цей чоловік пов’язаний з Віктором Медведчуком як партнер по бізнесу його дружини Оксани Марченко. Баримов не лише літав разом із новими управляючими, а й особисто був присутній під час захоплення компанії «Дулисьма». Також пов’язані з ним фірми були залучені у процес банкрутства компанії «Каюм нефть».

Повідомляється, що Баримов – не єдиний доказ того, що за захопленням активів Хотіна може стояти Медведчук.

За день до силового захоплення у «Каюм нефть» змінився оператор з видобутку нафти. Конкурсний керуючий підписав новий договір із фірмою «Инновационные нефтегазовые технологии» (ИНГТ), яка тісно пов’язана з Віктором Медведчуком. Ця фірма також почала перепродувати нафту «Каюм нефть». Розслідувачі «Системи» з посиланням на фінансові документи стверджують, що покупцями ИНГТ виявилися компанія «РД-Ойл», пов’язана з Медведчуком, і нафтотрейдер «Инвестнефтетрейд» у якого структури, близькі до Медведчука, раніше придбали нафтового брокера та мережу АЗС.

Керуючий компанії «Дулисьма» Олександр Золотухін повідомив, що не має інформації про участь Медведчука, і відмовився від подальших коментарів. Керівник «Каюм нафть» Олексій Посашков, Олександр Баримов та адвокати Хотіна проігнорували питання «Системи», від самого Медведчука чи його компаній або оточення коментарів також немає.

Віктора Медведчука, звинуваченого в Україні у держзраді, у 2022 році передали Росії в обмін на дві сотні українських військових.

Російський олігарх Олексій Хотін, один з найбагатших у РФ, з 2019 року перебував під домашнім арештом у справі про розтрату коштів банку, який йому належав. Восени 2023 року Хотіна відправили до СІЗО, а прокуратура запросила для нього майже десять років в’язниці.