РФ погрожує «симетричною відповіддю» в разі конфіскації її заморожених активів у Європі

Москва готова дати «симетричну відповідь» на використання доходів від заморожених у Європі російських активів, заявив міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.

«Якщо таке рішення ухвалюється, то абсолютно симетрична відповідь буде з боку Російської Федерації. У нас теж достатньо активів, які тут заморожені… це наші зобовʼязання за паперами, дивідендами, тими, що складають наші зобовʼязання перед іноземними контрагентами з недружніх країн», – цитують слова міністра російські офіційні інформагенції.

Силуанов також додав, що заморожені в РФ активи принесли «істотний дохід», який російська влада готова використати, якщо аналогічне рішення буде ухвалене на Заході.

Країни Заходу після початку повномасштабної війни в Україні заморозили приблизно половину золотовалютних резервів Банку Росії – близько 300 мільярдів доларів. Більшість із цих коштів перебуває в Європі. Щонайменше з осені 2022 року влада Євросоюзу обговорює можливість використання цих активів.

Влітку 2023 року спеціальна робоча група ЄС дійшла висновку, що законних підстав для конфіскації російських активів немає. Через це група зосередилася на вивченні варіантів тимчасового використання активів, у тому числі реінвестування з метою отримання прибутку.

У жовтні влада Бельгії, на території якої перебуває значна частина заморожених активів Центробанку РФ, оголосила, що передасть Україні 1,7 мільярда євро податків, отриманих із доходів від російських активів. У грудні генеральна прокуратура Німеччини повідомила, що планує конфіскувати та передати до бюджету країни заморожені російські активи на суму понад 720 мільйонів євро.