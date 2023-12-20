Австрійська OMV вивчає указ Путіна про націоналізацію її активів

Найбільша в Центральній Європі австрійська нафтогазова компанія OMV для захисту своїх прав вивчає указ президента Росії Володимира Путіна, згідно з яким вона втрачає частку в компаніях-розробниках Південно-Російського газового родовища. Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Раніше Путін підписав укази, згідно з якими OMV та німецька Wintershall втратили свої права в компаніях, які займалися розробкою Південно-Російського нафтогазоконденсатного родовища та Ачимовських відкладень Уренгойського родовища.

Видобування на Південно-Російському родовищі вело ВАТ «Північнафтогазпром». Частка OMV у ньому становила 24,99%. Інші акціонери – «Газпром» (40%) та німецька Wintershall (35%), яка також залишилася без своєї частки.

Згідно з указами, всі права та обовʼязки спільних підприємств перейдуть до створених урядом Росії товариств із обмеженою відповідальністю.

Європейські компанії отримають компенсацію, розмір якої визначить російський уряд, але ці кошти будуть заморожені в Росії. Новими власниками часток в Уренгойському родовищі стане раніше невідоме ТОВ «Газові технології», а в Південно-Російському родовищі – СОГАЗ.

Як повідомляє «Агентство. Новости», Wintershall виступила з різкою публічною критикою російської влади після того, як Путін підписав указ про примусовий продаж її бізнесу. «Президентський указ є ще одним підтвердженням: Росія більше не є надійним економічним партнером», – заявив речник компанії.

Видання уточнює, що це перший випадок примусового продажу активів компаній із «недружніх країн». До цього Росія лише запроваджувала зовнішнє управління у компаніях, які належать іноземцям.

Wintershall – найбільша нафтогазова компанія в Європі, частка 72,7% у ній належить концерну BASF, решта – LetterOne. У січні 2023 року компанія оголосила про намір піти з Росії. У липні компанія розпочала юридичне відділення західного бізнесу від підприємств у Росії.

Австрійська OMV у березні 2022 року повідомила, що відмовляється від нових інвестицій у Росії та збирається переглянути частку в Південно-Російському нафтогазовому родовищі. Компанія раніше погодилася платити Росії за постачання газу за новою схемою, яку запровадили в країні від квітня 2022 року через санкції. Згідно з нею, покупці повинні відкрити в російському «Газпромбанку» два рахунки: у валюті і в російських рублях. Оплата приходить на валютний рахунок, а потім банк конвертує отримані кошти та зараховує їх на рахунок у рублях.