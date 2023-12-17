Україна готує «необхідні контури рішень» для використання заморожених активів РФ – Зеленський

Україна готує «необхідні контури рішень» для використання заморожених активів Росії та пов’язаних з нею осіб, зазначив президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні 17 грудня.

Український лідер розповів, що ведеться «активна робота» над тим, щоб 2024 рік був і з «достатніми програмами фінансової підтримки». Він зазначив, що «це стосується і двосторонніх програм з державами-партнерами, і програм на рівні Євросоюзу, і процесу використання та конфіскації російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях».

Глава держави додав, «що питання про використання заморожених російських активів було одним з дуже важливих, що обговорювалися на перемовинах на тижні, зокрема у США».

«Країни «Групи семи» (G7) можуть продемонструвати своє лідерство – активи держави-терориста та пов’язаних з нею осіб мають бути направлені на підтримку України, для захисту життя і людей від російського терору. Це буде справедливо. І вже готуємо необхідні контури рішень», – заявив Зеленський.

У західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії.