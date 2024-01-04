Боррель і Сікорський погодилися «посилити військову підтримку України», в тому числі далекобійними ракетами

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель провів розмову з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським – про це він заявив увечері 4 січня.

За словами Борреля, сторони обмінялися стурбованістю через посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру.

«Ми погодилися з необхідністю посилення військової підтримки України, в тому числі ракетами великої дальності та зенітними ракетами. Ми також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій, оскільки європейський експорт до третіх країн, який значно зріс, може бути реекспортований до Росії», – заявив дипломат ЄС.

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Сікорський поширив заяву Борреля, додавши: «дійсно, ми погодилися, що жертви агресії мають право захищатися».

Він подякував голові дипломатії ЄС за підтримку України і додав, що чекає на «ухвалення важких рішень» на зустрічі міністрів закордонних справ цього місяця.

Напередодні Сікорський заявив, що у відповідь на масовані обстріли Росією українських міст 29 грудня і 2 січня Захід має посилити санкції та надати Україні далекобійні ракети.

Упродовж приблизно пʼятьох місяців позиція уряду Німеччини в питанні надання Україні далекобійних ракет Taurus німецького виробництва залишається незмінною.

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За даними видання Bild, Німеччина не надіслала Києву офіційну відмову, але непублічно дала зрозуміти, що поки що ракети Taurus не постачатимуться. Канцлер Олаф Шольц залишає цей варіант відкритим на майбутнє, але таке постачання вважається вкрай малоймовірним.

Зараз Україна використовує ракети великої дальності Storm Shadow, поставлені Великою Британією, а також французький аналог цієї зброї – SCALP.