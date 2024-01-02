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США та ЄС відреагували на ракетний удар РФ по Україні

Київ після ракетної атаки РФ, 2 січня 2024 року
Київ після ракетної атаки РФ, 2 січня 2024 року

Високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель після російської ракетної атаки на Україну заявив, що Росія буде притягнута до відповідальності.

«Росія розпочала новий рік, випустивши понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, цілячись у цивільне населення, руйнуючи житлові квартали та життє забезпечувальну інфраструктуру. Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини», – написав він у соцмережі Х.

Водночас посол США в Україні Бріджит Брінк після чергових атак РФ наголосила, що «зараз надзвичайно важливо підтримати Україну, щоб зупинити Путіна».

«Путін зустрічає 2024 рік, запускаючи ракети по Києву та по всій країні, в той час як мільйони українців ховаються від холоду. Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна», – написала вона у соцмережі Х.

Вранці 2 січня війська РФ здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши майже сотню ракет. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Унаслідок масованої атаки РФ загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, 130 людей постраждали.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)
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Більше сотні ракет та дронів: наслідки нового масованого обстрілу Києва та Харкова (фотосвідчення)

Під ранок 2 січня 2024 року армія РФ здійснила масовану атаку на цивільну та військову інфраструктуру України, випустивши по українських містах 99 ракет різного типу та 35 БПЛА Shahed

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