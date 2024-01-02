ДСНС: число постраждалих від удару РФ 2 січня зросло до 130

Число постраждалих внаслідок російського удару по Україні 2 січня зросло до 130, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва. Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло 5 людей, ще 130 – постраждало», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Раніше сьогодні повідомляли, що внаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і Київській області, ще одна – в Харкові, понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».