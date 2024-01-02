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Війна

Масований обстріл ракетами: «відповідь за Бєлгород»? Руйнування, відключення світла, ППО

Forbes: масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлася Росії у майже 620 мільйонів доларів
Forbes: масована ракетна атака по Україні 2 січня обійшлася Росії у майже 620 мільйонів доларів

Масований російський ракетний обстріл Києва і Харкова

Росія завдала масованого повітряного удару по Україні – по Києву та Харкову. Було випущено 99 ракет, а також багато дронів. Зокрема були застосовані ракети «Кинджал» та «Калібр». Відомо, принаймні, про п’ятеро загиблих і понад сотню поранених цивільних.

  • Як реагує Захід на масові обстріли міст України?

Це вже другий масований обстріл України від 29 грудня. Як спрацювала система ППО України? Чи піде Захід на її посилення і що ще потрібно ЗСУ? Чи Росія в цей спосіб тероризує населення України посеред зими, вражаючи інфраструктуру? Скільки ще ракет в Москви?

  • Путін: «відповідь за Бєлгород». А напад на Україну був чим?

Російський президент Путін каже, що цей обстріл – це відповідь на Бєлгород, який Україна обстріляла 30 грудня. А президент Зеленський погрожує Росії відповіддю. Чого очікувати далі?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

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