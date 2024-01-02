Масований обстріл ракетами: «відповідь за Бєлгород»? Руйнування, відключення світла, ППО

Масований російський ракетний обстріл Києва і Харкова

Росія завдала масованого повітряного удару по Україні – по Києву та Харкову. Було випущено 99 ракет, а також багато дронів. Зокрема були застосовані ракети «Кинджал» та «Калібр». Відомо, принаймні, про п’ятеро загиблих і понад сотню поранених цивільних.

Як реагує Захід на масові обстріли міст України?

Це вже другий масований обстріл України від 29 грудня. Як спрацювала система ППО України? Чи піде Захід на її посилення і що ще потрібно ЗСУ? Чи Росія в цей спосіб тероризує населення України посеред зими, вражаючи інфраструктуру? Скільки ще ракет в Москви?

Путін: «відповідь за Бєлгород». А напад на Україну був чим?

Російський президент Путін каже, що цей обстріл – це відповідь на Бєлгород, який Україна обстріляла 30 грудня. А президент Зеленський погрожує Росії відповіддю. Чого очікувати далі?

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