Масований обстріл ракетами: «відповідь за Бєлгород»? Руйнування, відключення світла, ППО

Масований російський ракетний обстріл Києва і Харкова
Росія завдала масованого повітряного удару по Україні – по Києву та Харкову. Було випущено 99 ракет, а також багато дронів. Зокрема були застосовані ракети «Кинджал» та «Калібр». Відомо, принаймні, про п’ятеро загиблих і понад сотню поранених цивільних.
- Як реагує Захід на масові обстріли міст України?
Це вже другий масований обстріл України від 29 грудня. Як спрацювала система ППО України? Чи піде Захід на її посилення і що ще потрібно ЗСУ? Чи Росія в цей спосіб тероризує населення України посеред зими, вражаючи інфраструктуру? Скільки ще ракет в Москви?
- Путін: «відповідь за Бєлгород». А напад на Україну був чим?
Російський президент Путін каже, що цей обстріл – це відповідь на Бєлгород, який Україна обстріляла 30 грудня. А президент Зеленський погрожує Росії відповіддю. Чого очікувати далі?
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