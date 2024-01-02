Кулеба закликав партнерів надати Україні далекобійні ракети та «ізолювати російських дипломатів»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував останню масовану повітряну атаку російських військ на Україну.

Кулеба вказав на те, що це вже другий масштабний ракетний удар за останні чотири дні.

«Ми очікуємо, що всі держави рішуче засудять напад і вживуть рішучих заходів», – заявив голова МЗС.

Він озвучив кроки, яких можуть вжити партнери України:

прискорити постачання до України додаткових систем ППО та боєприпасів

забезпечити Україну бойовими безпілотниками всіх типів

забезпечити Україну ракетами дальності більше 300 кілометрів

схвалити використання заморожених російських активів для допомоги Україні

ізолювати російських дипломатів у відповідних столицях та міжнародних організаціях

«Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародна спільнота не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні», – заявив Кулеба.

Раніше президентка Молдови Мая Санду засудила російську атаку на Україну 2 січня. Вона також вказала на важливість «незмінної міжнародної підтримки», аби українці мали можливість захистити свій суверенітет.

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За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.