Санду відреагувала на нові російські удари по території України

Президентка Молдови Мая Санду відреагувала на здійснені 2 січня російські удари по території України.

«Від початку 2024 року тривають жорстокі атаки Росії на українські міста, що спричиняє смерть і руйнування. Молдова рішуче засуджує цю агресію і твердо стоїть на боці України. Незмінна міжнародна підтримка має вирішальне значення для того, щоб українці могли захистити свій суверенітет і народ», – написала глава держави в мережі Х.

Унаслідок російської ракетної атаки, здійсненої зранку 2 січня, загинули щонайменше пʼятеро людей – по двоє в Києві і столичній області, ще одна в Харкові. Понад 100 людей постраждали.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.