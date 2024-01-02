Відключення електроенергії за графіками зараз не планується – «Укренерго»

Російська масована ракетна атака спричинила пошкодження в мережах «Укренерго», а також обленерго в Києві та області – про це повідомив національний оператор 2 січня.

«Укренерго» повідомив, що наразі через бойові дії знеструмлені понад 250 тисяч споживачів.

«Диспетчерський центр «Укренерго» застосування графіків відключень не планує. Відновлювальні роботи розпочнуться одразу після оцінки ступеню пошкоджень ремонтними бригадами «Укренерго» та обленерго», – заявляє компанія.

За даними компанії, максимум споживання електроенергії увечері 1 січня був на 13,7% нижчим, ніж у попередній робочий день 29 грудня. У енергосистемі був профіцит електроенергії, надлишки терміново купував польський оператор енергосистеми PSE для збереження балансу.

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Також компанія ДТЕК заявила, що енергетики заживили частину мешканців Святошинського, Шевченківського, Оболонського та Подільського районів Києва, які раніше були знеструмлені внаслідок ранкового обстрілу.

«Без світла залишається Куренівка, частина Оболонського Святошинського районів. Наразі фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всіх киян, хто залишився без елеткропостачання через обстріли», – йдеться в повідомленні.

Водночас Київська міська державна адміністрація попереджає, що на низці маршрутів електротранспорту Києва тимчасово затримується рух через відсутність напруги контактної мережі.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по Україні вранці 2 січня. За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три з трьох крилатих ракет «Калібр».

Залужний зазначив, що 2 січня війська РФ повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було кілька днів тому, 29 грудня.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.