«Нештатне сходження» – у РФ пояснили вибух ракети у Воронезькій області

Міністерство оборони РФ пояснило вибух, що стався у Воронезькій області, заяву відомства наводить офіційна інформагенція «РИА Новости».

Як повідомило міністерство, 2 січня близько 09:00 (це 8:00 за Києвом) при польоті літака Повітряно-космічних сил РФ над селом Петропавлівка сталося «нештатне сходження авіаційного боєприпасу».

Постраждалих немає, пошкоджені шість приватних будинків.

Про «аварійне сходження боєприпасу» також повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв. За його словами, руйнування зафіксовані в семи будинках Петропавлівки. Жителів кількох вулиць перевозять до пунктів тимчасового розміщення.

Раніше місцеві пабліки повідомили, що в Петропавлівці вранці 2 січня впала ракета. Приблизно в цей же час російські війська завдавали масованого ракетного удару по території України.

Унаслідок російських ракетних ударів 2 січня в Харкові, Києві та столичній області четверо людей загинули, понад 70 постраждали.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.