Число постраждалих у Харкові зросло до понад 40 – влада

До 41 людини зросло число постраждалих унаслідок ранкового удару сил РФ по Харкову 2 січня, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що одна жінка загинула, її дані встановлюються.

Раніше голова області повідомив про артилерійські та мінометні обстріли близько 20 населених пунктів Харківщини. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Чугуївського та Ізюмського районів.

За даними ОВА, внаслідок обстрілів напередодні без світла залишилися 20 612 абонентів у 67 населених пунктах області. Відновлення електропостачання триває.

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.