У Києві відомо про 10 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ, в частині будинків немає світла

Наразі відомо про десятьох постраждалих у будинку в Солом’янському районі через падіння уламків, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

«10 постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці», – написав він.

Міський голова також оприлюднив перелік наслідків атаки в столиці:

Подільський район – пожежі в кількох місцях

Святошинський район – влучання в будівлю соціальної інфраструктури

Печерський район – влучання в дах багатоповерхівки, виклик ще за однією адресою

Оболонський район – пожежа в складському приміщенні

Деснянський район – загоряння будівлі супермаркету

«Скрізь працюють екстренні служби», – додав він.

Компанія ДТЕК заявила, що внаслідок російського удару відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському та Оболонському районах.

«Щойно безпекова ситуація дозволить, обов’язково повернемо всім світло», – додали в пресслужбі.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про повторний пуск, попередньо, аеробалістичної ракети «Кинджал» на Київ, а також групу ракет, запущених із Херсонської області, які прямують на північний захід.

Раніше київська влада повідомляла про падіння уламків у місті.

Читайте також: У низці населених пунктів Луганщини вже майже три тижні немає світла – влада

Напередодні президент Росії Володимир Путін пообіцяв нові удари по Україні, нібито через обстріл Бєлгорода 30 грудня. «Суспільне» з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання «Українська правда» у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об’єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.