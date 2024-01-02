У Києві впали уламки дронів, без критичних руйнувань – міська влада

У Києві впали уламки збитих російських дронів, повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Станом на 04:00 в столиці, внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості», – заявив голова КМВА Сергій Попко.

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За його даними, інформація про потерпілих не надходила.

КМВА раніше повідомляла про загоряння на території житлової забудови Деснянського району через падіння уламків. Уламки також падали в Голосіївському районі.

Атака дронами на регіони України тривала на початку доби 2 січня. Наразі в Києві також триває повітряна тривога через ракетну небезпеку.