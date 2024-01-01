Зеленський: «Путін відчуває слабкість інших, як тварина, якою він і є»

Президент Росії Володимир Путін «відчуває слабкість інших, як тварина, якою він і є», сказав український лідер Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню The Economist.

Він заявив, що «підтримуючи Україну, Європа захищає себе від російської агресії».

«Даючи нам гроші або даючи нам зброю, ви підтримуєте себе. Ви рятуєте своїх дітей, а не наших», – зазначив президент.

І додав, що «якщо Росії дозволять забирати українських дітей, вона забиратиме інших дітей». Якщо Росія порушуватиме права українців, «вона порушуватиме права в усьому світі», наголосив він.

Зеленський підкреслив, що «якщо Україна програє, Путін наблизить свої війни до Заходу».

«Путін відчуває слабкість, як тварина, тому що він і є тварина. Він відчуває кров, він відчуває свою силу. І він з'їсть вас на вечерю з усіма вашими ЄС, НАТО, свободою і демократією», – заявив він.

Раніше президент Росії Володимир Путін у новорічному зверненні лише побіжно згадав про війну проти України. Російський лідер записав своє звернення на тлі Кремля. На відміну від минулого року, коли Путін був в оточенні людей у військовій формі (щоправда, принаймні частина з них – актори, з’ясували згодом ЗМІ).

У зверненні Путіна не лунали ані слова «Україна», ані «СВО» (так звана «спеціальна військова операція») – офіційний російський замінник слову «війна».