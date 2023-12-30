Логіка терору. Навіщо Путін бомбардує Україну?

(Рубрика «Точка зору»)

Масована атака російської авіації на Україну вночі та вранці 29 грудня повернула війну на перші шпальти світових медіа, з повідомлень про українську трагедію починалися випуски новин провідних телевізійних корпорацій.

Звісно, так було багато місяців після 24 лютого 2022 року, однак згодом війна Росії проти України стала буденністю, а з 7 жовтня 2023 року світові медіа починають свій день із подій на Близькому Сході.

Однак зараз багато хто з коментаторів цього жахливого бомбардування не може не згадати останні публікації, присвячені… сигналам Путіна щодо можливого припинення війни і переговорів, якщо не з Україною, так із Заходом.

Якщо Путін дійсно бажає якихось перемов, навіщо він гатить по житлових кварталах? Чи це не є найкращим свідоцтвом того, що російському президенту не потрібні ніякі переговори, що все це – справжній блеф, спроба зупинити західну допомогу Україні?

Під «переговорами» російський президент, як правило, розуміє згоду на капітуляцію

Насправді реальністю може бути і те, і інше. Путін дійсно може бажати переговорів щодо закінчення війни. От тільки під «переговорами» російський президент, як правило, розуміє згоду на капітуляцію. Звісно, таких «перемов» Кремль чекає від України вже багато років поспіль.

Зараз у Москві могли подумати, що сприятливий час настав. Сполучені Штати і Європейський союз не можуть вирішити питання про виділення чергових траншів допомоги. У самій Україні говорять про проблеми із мобілізацією й побоюються конфліктів між політичним і військовим керівництвом країни. Може, якщо нема очевидних успіхів на фронті, потрібна чергова спецоперація «примусу до миру»? Терор має залякати українців, переконати їх, що краще погодитись на російські умови, ніж жити під постійними російськими бомбардуваннями.

Реакція на терор буде протилежною тій, яку очікує Путін

Однак, як ми вже неодноразово переконувались, реакція на цей терор буде протилежною тій, на яку розраховує президент Росії. В Україні знову згадали про важливість національної консолідації, у світі – про необхідність допомоги Україні. Не дарма ж на тлі російського бомбардування президент Сполучених Штатів Джозеф Байден знову нагадав Конгресу щодо необхідності дійти згоди у питанні допомоги.

Путін нагадує, що в українців немає ніякого іншого вибору, ніж як опиратися російській навалі

Як це не парадоксально прозвучить, але Путін досягає набагато більшого, коли не скоює злочини. Тоді і на Заході про Україну починають менше згадувати, і самим українцям починає здаватися, що можна поговорити про рейтинги і про вибори.

Але, як будь-який серійний політичний злочинець, російський президент просто не може дозволити собі довгої паузи. І знову нагадує, що на найближчі часи в українців немає ніякого іншого вибору, ніж як опиратися російській навалі. А у цивілізованого світу, якщо він хоче зберегти не тільки безпеку, але й честь, немає ніякого іншого вибору, ніж як допомогти Україні в її боротьбі.

І саме ці зусилля рано чи пізно зупинять російський терор й дозволять ухвалити правильні рішення, які зупинять цю війну. А зовсім не сподівання на те, що організатор цього терору наважиться на якісь серйозні переговори.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

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