США висловили солідарність із Польщею у зв’язку з прольотом ракети під час масованого удару РФ по Україні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван провів 29 грудня телефонну розмову з держсекретарем Польщі, головою Бюро національної безпеки Яцеком Сев’єрою.

Салліван висловив солідарність Сполучених Штатів із Польщею у зв’язку з повідомленнями про ракету, що проникла у польський повітряний простір, повідомляє «Голос Америки».

Радник президента США пообіцяв польському керівництву за необхідності «будь-яку технічну допомогу» і повідомив Сев’єрі, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком наслідків інциденту.

Яцек Сев’єра подякував США за підтримку.

У ніч на 29 грудня Росія здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Одна з ракет, за даними польського командування, залетіла на 40 кілометрів углиб повітряного простору Польщі і була там близько 3 хвилин. Пізніше цю інформацію підтвердив генерал Веслав Кукула, начальник генерального штабу польських збройних сил.

За підсумками інциденту генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ написав у соціальній мережі X (раніше Twitter): «Я говорив із [польським] президентом Анджеєм Дудою про інцидент з ракетою в Польщі. НАТО солідарне з нашим шановним союзником, стежить за ситуацією, і ми підтримуватимемо контакт у міру встановлення фактів. НАТО зберігає пильність».

Міністерство закордонних справ Польщі викликало повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через цей інцидент.