У Польщі шукають неідентифікований обʼєкт, який залетів із території України

У Польщі в районі Замостя, недалеко від українського кордону польські служби шукають невідомий обʼєкт, який залетів з території України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Про порушення повітряного простору повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Вранці обʼєкт зафіксували радіолокаційні системи. Від моменту перетину кордону до зникнення сигналу обʼєкт спостерігався радарами системи ППО країни, повідомили військові.

За інформацією RMF RM, місцеві жителі бачили, що щось дуже швидко летить зі шумом і свистом у західному напрямку. До пошуку невідомого обʼєкта мобілізували значні сили. Відомо, що попередньо вибуху не було.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

За даними представників місцевої влади, попередньо, внаслідок ударів загинули щонайменше 15 людей, кілька десятків – були поранені.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря. За повідомленням, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

У листопаді 2022 року в результаті падіння ракети в польському селі Пшеводув загинули двоє людей. Про це стало відомо після масованої ракетної атаки Росії по Україні. Попри припущення, що ракету випустила система ППО України, багато країн Заходу поклали відповідальність за інцидент на Росію, адже саме вона почала атаку.