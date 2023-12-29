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«Наймасованіша атака з повітря». У ЗСУ уточнили, як РФ атакувала 29 грудня і скільки ракет збили

Рятувальники гасять пожежу на складі, сильно пошкодженому під час російського ракетного удару, Київ, 29 грудня 2023 року
Рятувальники гасять пожежу на складі, сильно пошкодженому під час російського ракетного удару, Київ, 29 грудня 2023 року

Російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові й військові об’єкти. На жаль, є загиблі й постраждалі», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що загарбники спочатку «традиційно атакували «Шахедами» з північного і південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього було зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131.

«Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше ніж 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із Курської області близько 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 у напрямку північних і центральних областей», – йдеться в повідомленні.

Водночас російські війська вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300, додали в Повітряних силах. «Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської і Бєлгородської областей РФ», – йдеться в повідомленні.

О 6:30, за даними Повітряних сил, було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

«Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П й одну Х-59», – йдеться в повідомленні.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що, попередньо, внаслідок ударів загинули щонайменше 12 людей, близько 70 – були поранені.

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