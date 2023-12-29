«Наймасованіша атака з повітря». У ЗСУ уточнили, як РФ атакувала 29 грудня і скільки ракет збили

Російські війська 29 грудня завдали по Україні наймасованішого удару з повітря, зі 158 запущених ракет різних типів і ударних БпЛА збили 114: 27 дронів Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові й військові об’єкти. На жаль, є загиблі й постраждалі», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що загарбники спочатку «традиційно атакували «Шахедами» з північного і південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього було зафіксовано 36 ударних БпЛА Shahed-136/131.

«Близько 3:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6:00 ранку і запустили не менше ніж 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Із Курської області близько 05:00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракети Х-22/Х-32 у напрямку північних і центральних областей», – йдеться в повідомленні.

Водночас російські війська вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300, додали в Повітряних силах. «Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської і Бєлгородської областей РФ», – йдеться в повідомленні.

О 6:30, за даними Повітряних сил, було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» із Астраханської області.

«Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П й одну Х-59», – йдеться в повідомленні.

Росія вночі і вранці завдала чергового масованого удару дронами і ракетами по Україні. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі й Черкасах, на Сумщині, Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що масований повітряний удар Росії по Україні був націлений на соціальну й критичну інфраструктуру.

«Влучання в пологовий будинок і торговий центр у Дніпропетровській області. У Харкові внаслідок масованої атаки виникли проблеми з електропостачанням. У Львові, на Сумщині і в Одесі пошкодження житлових будинків. У Києві пошкоджено будівлю станції метро «Лук’янівська» і житлові будинки в кількох районах. Зафіксовано також пошкодження у Львівській, Запорізькій і Київській областях», – зазначив він.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що, попередньо, внаслідок ударів загинули щонайменше 12 людей, близько 70 – були поранені.